Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил предоставить два оплачиваемых выходных за вакцинацию от коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Он был утвержден по итогам совещания.

Путин поручил перевести на дистанционный режим сотрудников старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Эта мера предназначена для вакцинации и формирования иммунитета. Невакцинированных граждан старше 60 лет предписано отправить на самоизоляцию.

Кроме того, президент РФ поручил увеличить темпы вакцинации граждан против гриппа. Он попросил обратить особое внимание на лиц, которые были привиты против коронавирусной инфекции или переболевших COVID-19.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о введениии нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября.