Российская фигуристка Александра Трусова рассказала от отношениях с воспитанницами Этери Тутберидзе Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

«Сейчас Алина и Женя приходят на тренировки достаточно редко, но мы все равно находимся в контакте», – заявила Трусова.

Александра вспомнила, что когда Загитова и Медведева тренировались каждый день, то часто подсказывали юным фигуристкам, как выполнять те или иные элементы. Алина помогла Трусовой с каскадом лутц-риттбергер, а с Медведевой Александра жила в одном номере в Новогорске.

На этапе Гран-при России в США Трусова исполнила произвольную программу с одним четверным прыжком и заняла первое место. Она сделала лутц. Второй стала еще одна россиянка Дарья Усачева. Она уступила чуть больше 15 баллов Александре.