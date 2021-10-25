В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги голкипер московского «Спартака» Александр Максименко отбил только 50 процентов ударов в створ своих ворот.

Соперники пробили по воротам красно-белых 34 раза, голкипер смог отразить только 17 ударов. Это худший показатель среди всех вратарей чемпионата России, которые провели минимум два матча в сезоне-2021/2022 чемпионата России.

Напомним, вчера, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» проиграл «Зениту» с разгромным счетом 7:1.

Команда из Санкт-Петербурга после 12-ти туров РПЛ идет на первом месте в чемпионате России. «Зенит» набрал 26 очков. «Спартак» находится на 7-й строчке в турнирной таблице, имея 17 очков в активе.

Контракт с 23-летним голкипером рассчитан до 30 июня 2023 года.