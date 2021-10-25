Международный олимпийский комитет разместил первые версии плейбуков, которые описывают требования к участникам Олимпиады-2022 в Пекине.

На Играх будет действовать замкнутая система управления. Участников будут пускать только на объекты, связанные с Олимпиадой. Там они смогут соревноваться и тренироваться. В систему будут включены точки, связанные с прибытием, отъездом, транспортом, размещением, питанием, соревнованиями. Сюда же войдут места, где пройдут церемонии открытия и закрытия.

Зоны с замкнутой системой будут организованы в Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Организаторы разработают специальную транспортную систему Игр.

Спортсмены, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, должны будут отсидеть 21-дневный карантин после прибытия в Пекин.

Последнюю прививку нужно сделать не меньше, чем за 14 дней до въезда в Китай.

Кроме того, спортсменам придется каждый день сдавать тесты, чтобы предотвратить заражение вирусом.