Швейцарский лыжник Дарио Колонья получил травму во время предсезонной подготовки в Давосе. Langrenn сообщает, что четырехкратный олимпийский чемпион повредил заднюю крестообразную связку и мениск, упав на лыжероллерной тренировке.

Пока не известны сроки восстановления лыжника. По предварительным оценкам Колонья должен быть готов к старту нового сезона. Первая гонка пройдет 26 ноября.

35-летний четырехкратный олимпийский чемпион. Колонья побеждал на Играх в 2010, 2014 и 2018 гг на дистанции 15 км. В Сочи Дарио выиграл скиатлон.

Колонья – чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырехкратный обладатель Кубка мира, четырехкратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски».

Предстоящий сезон – олимпийский. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.