В Сочи продолжается третий этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 25 октября, состоится мужская короткая программа, начало запланировано на 20:40 по московскому времени.

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Под первым номер на лед выйдет Матвей Ветлугин, после него выступит Владислав Катичев. Во вторую разминку попали Артем Ковалев, Илья Яблоков и Алексей Ерохов, в третью — Владислав Дикиджи и Роман Савосин. С полным списком участников можно ознакомиться на официальном сайте ФФККР.

Произвольная программа у мужчин состоится во вторник, 26 октября, и начнется в 16:35 по московскому времени.