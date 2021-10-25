Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отметился голом в матче 12-го тура чемпионата России по футболу против «Спартака» (7:1). Для воспитанника красно-белых этот мяч стал 143-м в чемпионатах России.

Дзюба повторл рекорд высшего российского первенства по забитым голам. Столько же раз отличился Олег Веретенников в период с 1992 по 2002 год. 141 гол на его счету в составе «Ротора», а ещё дважды он провёл мячи как игрок «Сокола».

Из 143 голов 26 Дзюба забил за «Спартак», 14 — за «Томь», 18 — за «Ростов», 6 — за тульский «Арсенал» и 79 — за «Зенит».

Вслед за Веретенниковым и Дзюбой по забитым голам в РПЛ третье место занимает нынешний главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков — 139 голов. После них идут идут Дмитрий Кириченко (130), Дмитрий Лоськов (120), Роман Павлюченко (103), Сергей Семак (102), Андрей Тихонов, Игорь Семшов (по 98), Фёдор Смолов (89) и Валерий Есипов (88).

Карьеру из них, помимо Дзюбы, продолжают только Смолов и Павлюченко. Первый выступает за «Локомотив», второй в возрасте 39 лет выступает за клуб второго дивизиона «Знамя».