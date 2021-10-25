Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не захотела делиться подробностями о травме своей ученицы Александры Трусовой.
Напомним, что спортсменка выиграла этап Гран-при в США, где выступала с повреждением ноги. В произвольной программе она исполнила четверной лутц.
– Вы довольны в целом результатом?
– Это странный вопрос.
– Как здоровье у Саши?
– Наверное, СМИ все скажут, — сказала Тутберидзе.
Из-за травмы Трусовой пришлось пропустить одну из тренировок в Лас-Вегасе. Спортсменка решила не сниматься с соревнований и в итоге показала два чистых проката. Второе место заняла еще одна россиянка Дарья Усачева, третье — кореянка Ю Ен.
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