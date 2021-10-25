Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не захотела делиться подробностями о травме своей ученицы Александры Трусовой.

Напомним, что спортсменка выиграла этап Гран-при в США, где выступала с повреждением ноги. В произвольной программе она исполнила четверной лутц.

– Вы довольны в целом результатом?

– Это странный вопрос.

– Как здоровье у Саши?

– Наверное, СМИ все скажут, — сказала Тутберидзе.

Из-за травмы Трусовой пришлось пропустить одну из тренировок в Лас-Вегасе. Спортсменка решила не сниматься с соревнований и в итоге показала два чистых проката. Второе место заняла еще одна россиянка Дарья Усачева, третье — кореянка Ю Ен.