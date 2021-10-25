На этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи сегодня, 25 октября, состоятся выступления танцевальных пар с произвольными танцами.

Начало выступлений назначено на 16:25 по московскому времени.

Прямую трансляцию выступлений фигуристов можно будет посмотреть на сайте Первого канала здесь.

После ритм-танца в лидерах идут представители Московской и Самарской областей Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, за свой прокат они набрали почти 80 баллов.

Второе место пока занимают Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев из Самарской области с результатом в 66.81 балла. Третьими идут представители Московской области Екатерина Пасечник/Дмитрий Блинов (64,79 балла). Петербуржцы Екатерина Миронова и Евгений Устенко после первого дня соревнований у взрослых пока четвертые — они набрали 61,71 балла.