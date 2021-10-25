«Зенит-2» сыграл вничью с «Тверью» в домашнем матче 18-го тура первенства ФНЛ-2 в группе 2 — 1:1. Счёт у тверской команды открыл Дмитрий Стародуб на 19-й минуте. На 63-й Кирилл Столбов забил ответный мяч.

Дубль чемпионов России играл в следующем составе: Одоевский, Кузнецов(Ногтев, 83), Васильев (Симутенков, 74), Вахания, Касимов, Ким (Андреев, 75), Колдунов (Долгов, 46), Кравцов, Сандарчук, Тарасов (Столбов, 58), Хотулев.

После 15 игр подопечные Владислава Радимова занимают седьмое место в таблице подгруппы 1 с 16 очками. «Тверь» возглавляет таблицу с 31 очком.

Во втором этапе шесть лучших команд в двух подгруппах сыграют в чемпионской группе, оставшиеся разыграют места в нижней части таблицы.