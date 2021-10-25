Российская премьер-лига проведёт проверку по поводу инцидента с избиением болельщиков «Спартака» в перерыве матча 12-го тура чемпионата России по футболу против «Зенита». По данным источников, в перерыве игры фанаты красно-белых пытались покинуть территорию «Газпром Арены» и были избиты представителями правопорядка.

Как сообщает «Чемпионат», исполняющий обязанности руководителя Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц принял решение оставить Санкт-Петербурге представителей лиги, присутствовавших на матче. Им поручено обеспечить «тщательное и объективное» разбирательство, а также оказать пострадавшим болельщикам юридическую помощь.

«Зенит» одержал победу в матче со «Спартаком» со счётом 7:1 и вернулся в единоличные лидеры таблицы РПЛ. «Спартак» потерпел крупнейшее поражение в чемпионате России в своей истории.