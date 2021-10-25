В рамках регулярного чемпионата КХЛ сегодня, 26 октября, состоятся 10 матчей.

Игровой день стартует в 12:00 по московскому времени в Хабаровске: там местный «Амур» принимает московский ЦСКА. На 12:30 по мск назначен старт матча во Владивостоке: «Адмирал» сыграет с минским «Динамо».

В 15:30 по мск начнется матч в Новосибирске: местная «Сибирь» на одноименной арене примет казахстанский «Барыс».

В 17:00 по московскому времени начнутся сразу три встречи. В Екатеринбурге «Автомобилист» сыграет против «Ак Барса», в Магнитогорске «Металлург» примет челябинский «Трактор», а в Уфе «Салават Юлаев» примет череповецкую «Северсталь».

В 19:30 по мск стартуют еще четыре встречи. В Подольске «Витязь» примет «Сочи», а в Мытищах китайский «Куньлунь Ред Стар» сыграет против нижнекамского «Нефтехимика». В Москве пройдут два матча: «Динамо» примет ярославский «Локомотив», а «Спартак» сыграет с нижегородским «Торпедо».