Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал попадание на Итоговый турнир АТР в сезоне-2021.

«Попадание на ATP Finals два года подряд означает то, что я работаю в правильном направлении, значит, получился успешный сезон, потому что для всех игроков это одна из самых важных целей. Это очень трудно сделать, а у меня получается уже два года подряд», — приводит слова Рублева «Матч ТВ».

Спортсмен подчеркнул, что рассчитывает подойти к турниру в максимально хорошей форме. По его словам, он переживает уже не так сильно, как в прошлом году, и хочет добиться прогресса.

Напомним, в прошлом сезоне Рублев проиграл два матча на старте турнира и не смог выйти из группы.

В этом году на Итоговом турнире АТР точно выступят два россиянина — Рублев и первая ракетка страны Даниил Медведев. Также борьбу за попадание в число участников продолжает Аслан Карацев, на прошлой неделе выигравший ВТБ Кубок Кремля.

На данный момент список участников Итогового турнира выглядит следующим образом: Рублев, Медведев, Новак Джокович, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Маттео Берреттини. Ещё два места остаются вакантными.