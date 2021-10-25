Руководство «Манчестер Юнайтед» примет решение по дальнейшей судьбе главного тренера Уле-Гуннара Сульшера в ближайшее время. 24 октября руководство клуба не стало проводить экстренного совещания, несмотря на разгром в чемпионате Англии от «Ливерпуля» со счётом 0:5.

По данным журналиста Фабрицио Романо, итоговая позиция будет принята в ближайшие дни. При этом слухи о замене Сульшера на Антонио Конте, по его данным, не соответствуют действительности.

«Манчестер Юнайтед» после домашнего разгрома от принципиального соперника занимает седьмое место в таблице АПЛ с 14 очками. У «Ливерпуля» 21 очко в 9 турах и вторая строчка.

Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году и пока не взял с ним ни одного трофея. В прошлом сезоне команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила в серии пенальти «Вильярреалу» (1:1, пенальти 10:11).