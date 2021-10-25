На этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи сегодня, 26 октября, состоятся выступления спортивных пар с короткими программами.

На 19:10 по московскому времени назначено начало выступлений юниорских пар, в 20:30 по московскому времени на лед выйдут взрослые.

В турнире юниоров участвуют 8 дуэтов, из них — двукратные победители этапов Гран-при среди юниоров Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.

В турнире взрослых участвуют также 8 спортивных пар. В первую разминку попали петербургские спортсмены Полина Костюкович/Алексей Брюханов, действующие чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина/Александр Галлямов, участники финала Гран-при среди юниоров Наталья Хабибуллина/Илья Княжук. Во второй разминке оказались чемпионы России среди юниоров Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, пары из Краснодарского края Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов и Ксения Ахантьева/Валерий Колесов.