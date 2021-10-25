Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов обратился к ветеранам красно-белых с предложением создать новый клуб под названием «Спортак». По мнению экс-футболиста сборной России, проект сможет привлечь спонсоров и болельщиков. Титов выступил с этой идеей после разгрома красно-белых от «Зенита» со счётом 1:7.

«Обращение к ветеранам «Спартака». В ваших силах и возможностях создать новый клуб «Спортак». Изменив одну букву от слова «Спорт», — пояснил Титов в сториз Инстаграм. — Этот проект, организованный легендами «Спартака», заинтересует всю Россию. Спонсоров, я думаю, вы найдёте. И где выступать, тоже».

Титов также назвал поражение от «Зенита» 1:7 «позором и безволием», а в качестве примера создания частного клуба привёл «Красаву», который был основан экс-футболистом и блогером Евгением Савиным (Титов назвал его «Савинов»).

«В год столетия «Спартака» создать новый легендарный клуб с коротким, средним пасом. Войдёте в историю мирового футбола», — резюмировал Титов, а также предположил, что создать новый клуб поможет экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев.

«Спартак» после разгрома от «Зенита» занимает седьмое место в таблице РПЛ с 17 очками.