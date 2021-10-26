В рамках Кубка России по футболу сегодня, 26 октября, состоятся два матча: «Оренбург» примет «Динамо», «Металлург» — ЦСКА.

Игра в Оренбурге начнется в 15:00 по московскому времени, её будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком. Команды представляют группу 11, в их активе по одной победе — над ставропольским «Динамо». Москвичи выиграли свой матч со счетом 6:0, оренбуржцы — 3:1.

В 17:00 в Липецке стартует матч между местным «Металлургом» и столичным ЦСКА, встречу рассудит арбитр Роман Галимов. Команды выступают в группе 10, в активе хозяев уже две победы — над «Текстильщиком» и «Зенитом» из Ижевска. Армейцы провели пока один матч, в котором разгромили «Зенит».

На сегодняшнюю встречу не приехали голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, защитники Игорь Дивеев и Марио Фернандес, а также нападающий Антон Заболотный.