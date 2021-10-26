Российский теннисист Карен Хачанов встретится с французом Адрианом Маннарино в первом круге турнире категории АТР 250 в Санкт-Петербурге. Игра будет проходить сегодня, 26 октября, первый запуск стартует в 11:00 по московскому времени.

Напомним, что Хачанов — единственный россиянин, который сыграет в первом раунде SPb Open. Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев, возглавившие посев, начнут борьбу со второго круга.

На прошлой неделе Хачанов выступал на турнире АТР 250 «ВТБ Кубок Кремля» в Москве, где дошел до полуфинала. Выйти в решающую стадию ему не дал Карацев, который в итоге стал победителем турнира.

Действующим чемпионом SPb Open является Андрей Рублев, в прошлогоднем финале обыгравший хорвата Борну Чорича. Призовой фонд соревнований составляет 863 705 долларов.