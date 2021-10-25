Семь игроков «Зенита» вызваны в сборную России на ноябрьские матчи

Семь игроков петербургского «Зенита» получили вызов в сборную России по футболу для подготовки к ноябрьским матчам отбора на чемпионат мира-2022.

Главный тренер команды Валерий Карпин включил в список защитников Вячеслава Караваева, Дмитрия Чистякова, Данила Кругового и Алексея Сутормина, а также полузащитников Далера Кузяева, Александра Ерохина и Андрея Мостового.

Полный список сборной России Nevasport публиковал здесь.

В команду вновь не попал нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Карпин вызывал его на октябрьские матчи, но тогда сам футболист ответил отказом.