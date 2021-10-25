Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева/Егор Базин выиграли соревнования в танцах на льду на этапе Кубка России в Сочи.

Фигуристы, представляющие Московскую и Самарскую области, выиграли и ритм-танец, и произвольный танец, набрав в общей сумме 198,02 балла.

На втором месте оказались фигуристы из Самарской области, СШОР №1 Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев. Фигуристы стали вторыми и в ритм-танце, и в произвольном танце, набрав 167,75 балла.

Третье место у фигуристов из УОР №1 Московской области Елизаветы Пасечник и Дмитрия Блинова. Они сумели удержаться в тройке сильнейших после ритм-танца и набрали в сумме за два проката 163,36 балла.

Петербургские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали третьими в произвольном танце, но по сумме баллов пара — лишь на 4-м месте (162.10 балла).