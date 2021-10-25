Сегодня, 25 октября, тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. В него снова не попал Артём Дзюба, зато вошли сразу десять новичков, никогда не вызывавшихся при Валерии Карпине. Всего в список попал 41 футболист.

Nevasport анализирует расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 и даёт прогноз, кто попадёт в финальный список.

Вратари. Гильерме, Сафонов, Джанаев*, Хайкин, Лантратов

* — выделены футболисты, впервые попавшие в список сборной при Карпине

Самой неожиданной линией в этом созыве кажется вратарская, но это только на первый взгляд. Очевидно, что играть будет либо Гильерме, который был в воротах в сентябре, либо Матвей Сафонов, игравший в октябрьских матчах. Очевидно, что включение в состав Никиты Хайкина и Ильи Лантратова – скорее аванс на будущее и сигнал: мы вас видим, мы о вас помним.

Лантратов в прошлом сезоне стал одним из героев «Химок». В этом сезоне подмосковная команда идёт в аутсайдерах РПЛ, так что вызов Лантратова сейчас выглядит немного неожиданным ходом. Никита Хайкин привлёк внимание победой его «Буде-Глимта» над «Ромой» в Лиге конференций со счётом 6:1. Скорей всего, при сокращении списка именно он будет отцеплен от состава.

Сослан Джанаев уже играл за сборную при Станиславе Черчесове. Успехи «Сочи», взобравшегося на второе место в таблице, заслуженно привели к вызову ветерана.

Тренерский штаб продолжает ротацию голкиперов-дублёров, но с первыми двумя номерами уже очевидно определился. Об этом сказал и сам Кафанов: «На текущий момент не вызывают сомнения кандидатуры Матвея Сафонова и Маринато Гилерме».

Защитники. Дивеев, Джикия, Осипенко, Караваев, Сутормин, Чистяков, Самошников, Терехов, Кудряшов, Адамов, Круговой

Новое лицо в составе сборной только одно – зенитовец Данил Круговой. Видимо, Карпину надоели постоянные травмы крайних защитников, и он решил вызвать их по максимуму. В том числе молодого Арсена Адамова, появление которого и в октябре вызывало большие вопросы.

В расширенном списке сразу пять левых защитников – Илья Самошников, Сергей Терехов, Фёдор Кудряшов, Арсен Адамов и Данил Круговой. Очевидно, кого-то отцепят в окончательном составе.

В остальном всё предсказуемо. Максим Осипенко с «Ростовом» начал постепенно выкарабкиваться из ямы, Фёдор Кудряшов снова стал регулярно играть за «Антальяспор», Алексей Сутормин уже успел даже капитаном побывать, Сергей Терехов неплохо дебютировал со Словакией, Дмитрий Чистяков получает регулярную игровую практику в «Зените». Остальные вроде бы в порядке. Георгий Джикия в «Спартаке» получил мощный удар в виде 1:7 от «Зенита», но остаётся одним из лучших центральных защитников в России.

Полузащитники. Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Головин, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Ал. Миранчук, Захарян, Фомин, Ионов, Глушаков, Зобнин, З. Бакаев, Глебов, Марадишвили, Ахметов, Черников, Полоз, Ежов

Самое большое число новых фамилий появилось в полузащите: благо здесь у Карпина, в отличие от обороны, достойный подбор игроков. В сборную вернулся Максим Мухин, которому теперь может составить компанию партнёр по ЦСКА Ильзат Ахметов. Снова получит шанс Денис Глушаков – ветеран «Химок» получил заслуженный вызов ещё в сентябре, но тогда не смог сыграть из-за травм. Алексею Миранчуку, несмотря на нехватку игровой практики в «Аталанте», продолжают доверять. Под вопросом ситуация с другим легионером — Александром Головиным, продолжающим испытывать проблемы со здоровьем. Зато вылечились опытные Роман Зобнин и Алексей Ионов. Арсен Захарян и Даниил Фомин разыгрались в «Динамо», а Александр Ерохин выступает в роли важнейшего «джокера» в «Зените». Пока неясно, как будет развиваться карьера у Дмитрия Баринова и Рифата Жемалетдинова при новом тренере в «Локомотиве», но пока их вызов не вызывает сомнений. Андрей Мостовой получил вызов, очевидно, за дубль «Спартаку».

Помимо Ахметова, в расширенном списке появились ещё четыре новых хавбека. Самый опытный игрок из новичков Карпина – Дмитрий Полоз. Он уже провёл за сборную России 19 матчей и забил 3 мяча в период с 2014 по 2018 год. Можно было бы заподозрить тренера в протекционизме – Полоз знаком ему по «Ростову», но атакующий хавбек в четырёх последних играх забил три мяча, в том числе победный «Локомотиву».

21-летние Александр Черников из «Краснодара» и Константин Марадишвили из ЦСКА – очевидный аванс на будущее и будут отцеплены при окончательном списке. Понятно, что сейчас опорники явно не готовы играть в первой сборной, на их позиции достаточно игроков.

То же самое касается 24-летнего Романа Ежова из «Крыльев Советов». В прошлом расширенном списке присутствовал другой самарец – левый вингер Антон Зиньковский. Его отцепили от окончательной заявки, чем он был очень недоволен. Вероятно, аналогичная судьба ждёт и Ежова.

Хотя тут возможны варианты: фланги атаки сборной сейчас почти все сдали (кроме лучшего ассистента РПЛ Захаряна), Денис Черышев ещё травмирован, так что на этих позициях, вероятно, стоит ждать сюрпризов.

Нападающие. Смолов, Заболотный, Тюкавин, Агаларов, Сергеев

Вопрос Артёма Дзюбы в сборной, видимо, окончательно закрыт. К сожалению, тренер и футболист не смогли уладить разногласия и один из лучших нападающих России в национальную команду уже не вернётся. По меньшей мере до лета 2022 года – а там всё будет зависеть от того, кто будет возглавлять сборную.

Карпин, комментируя невызов Дзюбы, лаконично произнёс: «Это решение тренерского штаба».

Роль «столба» в сборной опять будет доверена Антону Заболотному, хотя форвард ЦСКА не радует игрой ни в национальной команде, ни в клубе. Три мяча в десяти играх – не самый впечатляющий результат. Столько же забил его сменщик Фёдор Чалов, получающий меньше игрового времени.

Сильно сдал после блестящего старта и Фёдор Смолов. Впрочем, форвард «Локо» в составе сборной при Карпине пока что выступает выше всяческих похвал и, вероятно, выйдет на решающую игру с Хорватией.

Константин Тюкавин в октябре пошёл на понижение в молодёжную сборную, где оформил дубль с Литвой, после чего забил два гола в двух играх РПЛ, за что вернулся в национальную команду.

Гамид Агаларов продолжает отжигать в РПЛ и, вполне вероятно, всё же получит свой шанс в игре с Кипром. В Хорватии – вряд ли.

Первое новое лицо – рекордсмен ФНЛ Иван Сергеев из «Крыльев Советов», которого Nevasport сватал в сборную ещё в мае.

Трудный старт самарцев в РПЛ дал повод злым языкам начать говорить, мол, был ваш Сергеев да весь вышел. Но самарцы набрали форму, а Сергеев в последних четырёх играх забил гол и отдал две передачи. Впрочем, скорее всего, от состава отцепят именно его. Вполне возможно, что ещё Тюкавина, который принесёт больше пользы молодёжке (то же самое касается хавбеков Мухина, Черникова и Марадишвили).

Сборная России сыграет против Кипра 11 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, а против Хорватии – 14 ноября в Загребе.