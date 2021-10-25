В дворце спорта «Большой» в Сочи проходит третий этап Кубка России по фигурному катанию. В 18:05 по московскому времени стартовала короткая программа у женщин.

Открывать первую разминку будет Софья Муравьева из группы Евгения Плющенко. После нее на лед выйдут чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, Валерия Костина, Софья Самоделкина и Мария Пулина.

Во второй группе участников выступят София Сарновская и Алина Забора, в третьей — Елизавета Нугуманова и Анастасия Гулякова. Полный состав участниц доступен на официальном сайте ФФККР.

Произвольная программа у женщин состоится во вторник, 26 октября, и начнется в 13:45 по московскому времени.

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