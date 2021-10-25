Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о том, по какому графику сборная России будет готовиться к играм против Кипра и Хорватии в отборе на ЧМ-2022 в Катаре.

Слова Карпина цитирует официальный сайт РФС.

«7-8 ноября сборная России собирается в Санкт-Петербурге и начнет подготовку. Тренировки будут проходить на стадионе «Петровский» и «Газпром Арене», жить в Санкт-Петербурге будем в отеле», — сказал тренер.

На 13 ноября у команды запланирован вылет в Сплит, где уже 14 ноября пройдет матч против сборной Хорватии.

Игра Россия — Кипр состоится в четверг, 11 ноября. Начало встречи назначено на 20:00 по московскому времени. Игра Хорватия — Россия пройдет в воскресенье, 14 ноября. Начало назначено на 17:00 по мск.