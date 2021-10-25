Фигуристка Софья Муравьева без ошибок исполнила короткую программу на третьем этапе Кубка России в Сочи.

Спортсменка открывала первую разминку. Она начала свой прокат с двойного акселя, затем прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп. Судьи оценили выступление Муравьевой на 73,33 балла.

Напомним, Муравьева тренируется в Москве под руководством Евгения Плющенко. Ранее она отобралась в финал юниорской серии Гран-при.

Сразу после Муравьевой на лед выйдет чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова. Также в Сочи выступят Софья Самоделкина, Елизавета Нугуманова и Анастасия Гулякова.

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