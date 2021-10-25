Чемпионка Европы-2019 по фигурному катанию Софья Самодурова с ошибкой исполнила короткую программу на этапе Кубка России в Сочи.

Спортсменка вышла на старт под вторым номером. Она начала свой прокат из каскада из тройных флипа и тулупа, затем прыгнула двойной аксель. Во второй половине программы Софья должна была исполнить тройной лутц, но из-за ошибки сдвоила прыжок.

Судьи оценили выступление Самодуровой на 57,75 балла, это текущее второе место. Лидером соревнований является Софья Муравьева с результатом 73,33 балла.

После Самодуровой на льду появится Валерия Костина, также в первой разминке выступят Софья Самоделкина и Мария Пулина.