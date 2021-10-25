Российская фигуристка Софья Самоделкина чисто исполнила короткую программу на третьем этапе Кубка страны в Сочи.

Спортсменка начала свой прокат с тройного акселя, выезд с которого получился неидеальным, затем прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп. Судьи оценили выступление Самоделкиной на 75,21 балла, это текущее первое место.

После Самоделкиной на лед выйдет представительница Ленинградской области Мария Пулина. Также впереди выступления Елизаветы Нугумановой и Анастасии Гуляковой.

Напомним, спортсменка тренируется в московской школе ЦСКА под руководством Сергея Давыдова.

Произвольная программа у женщин состоится завтра, 26 октября, и начнется в 13:45 по московскому времени.