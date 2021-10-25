Российская певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова высказалась о своем выступлении на чемпионате мира по боксу в Сербии.
Турнир был открыт сегодня, 25 октября, в Белграде. Соревнования продлятся по 6 ноября включительно.
Слова Бузовой цитирует портал «Матч ТВ».
«Очень рада, что меня пригласили на столь почетное спортивное мероприятие в Сербии. Все знают, что я очень люблю бокс. Я так нервничала, что в конце выступления сказала: «From love with Russia», — сказала певица, добавив, что эта фраза тоже звучит неплохо.
Также Бузова выразила надежду, что ее песни настроили и замотивировали участников чемпионата мира.
«Хочу еще раз поблагодарить сербскую сторону. Организация в Белграде на высшем уровне», — сказала Бузова.
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