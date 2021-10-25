Российская певица, блогер и телеведущая Ольга Бузова высказалась о своем выступлении на чемпионате мира по боксу в Сербии.

Турнир был открыт сегодня, 25 октября, в Белграде. Соревнования продлятся по 6 ноября включительно.

Слова Бузовой цитирует портал «Матч ТВ».

«Очень рада, что меня пригласили на столь почетное спортивное мероприятие в Сербии. Все знают, что я очень люблю бокс. Я так нервничала, что в конце выступления сказала: «From love with Russia», — сказала певица, добавив, что эта фраза тоже звучит неплохо.

Также Бузова выразила надежду, что ее песни настроили и замотивировали участников чемпионата мира.

«Хочу еще раз поблагодарить сербскую сторону. Организация в Белграде на высшем уровне», — сказала Бузова.