Тренерский штаб СКА во главе с Валерием Брагиным назвал стартовый состав на матч с «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Место в воротах армейцев займет Ларс Юханссон, его сменщиком будет Ярослав Аскаров.
- Первое звено: Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Швец-Роговой;
- Второе звено: Робинсон — Лехтонен, Гусев — Морозов — Цицюра;
- Третье звено: Пыленков — Фальковский, Хуснутдинов — Моисеев — Кетов;
- Четвертое звено: Коромыслов, Марченко, Зыков — Воробьев — Галимов.
Игра состоится сегодня, 25 октября, в Балашихе, начало запланировано на 19:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.
СКА на данный момент лидирует в турнирной таблице Запада, «Авангард» — шестой на Востоке.
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