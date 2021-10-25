Тренерский штаб СКА во главе с Валерием Брагиным назвал стартовый состав на матч с «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Место в воротах армейцев займет Ларс Юханссон, его сменщиком будет Ярослав Аскаров.

Первое звено: Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Швец-Роговой;

Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Швец-Роговой; Второе звено : Робинсон — Лехтонен, Гусев — Морозов — Цицюра;

: Робинсон — Лехтонен, Гусев — Морозов — Цицюра; Третье звено: Пыленков — Фальковский, Хуснутдинов — Моисеев — Кетов;

Пыленков — Фальковский, Хуснутдинов — Моисеев — Кетов; Четвертое звено: Коромыслов, Марченко, Зыков — Воробьев — Галимов.

Игра состоится сегодня, 25 октября, в Балашихе, начало запланировано на 19:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

СКА на данный момент лидирует в турнирной таблице Запада, «Авангард» — шестой на Востоке.