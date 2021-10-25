Российская фигуристка Анастасия Гулякова с ошибкой исполнила короткую программу на третьем этапе Кубка страны в Сочи.

Спортсменка начала свой прокат тройного флипа, но ошиблась и сдвоила прыжок. После этого Анастасия прыгнула каскад тройной лутц — тройной тулуп и двойной аксель.

Судьи оценили выступление Гуляковой на 62,20 балла, она занимает текущее четвертое место. Лидирует Софья Самоделкина, исполнившая тройной аксель.

После Гуляковой на льду появятся Елизавета Нугуманова и Вероника Яметова.

Напомним, произвольная программа у женщин состоится во вторник, 26 октября, и начнется в 13:45 по московскому времени.