Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о том, как его подопечные готовятся к сезону на сборах в Алдане, Якутия.

Слова Каминского цитирует «Матч ТВ». По словам тренера, по сравнению с прошлым сезоном ограничений стало меньше, можно выйти и в город, и в сходить в магазин, однако в команде это не приветствуют.

«Минимальная свобода у спортсменов есть. А вот нарушителей режима нет. Были, например, на экскурсии для всей команды, то есть, повторюсь, есть некая свобода», — сказал специалист, добавив, что проживание на базе обеспечено еще лучше, чем в прошлом году, на хорошем уровне находится питание.

«Учитывая наши пожелания, люди делают то, что нужно нам», — подчеркнул Каминский.