Российская фигуристка Елизавета Нугуманова с ошибками исполнила короткую программу на третьем этапе Кубка страны в Сочи.

Спортсменка начала свое выступление с «бабочки» на флипе — вместо тройного прыжка сделала одинарный. После этого Елизавета сорвала каскад из двух тройных риттбергеров, допустив падение после второго прыжка. Двойной аксель фигуристка исполнила чисто.

Судьи оценили выступление Нугумановой на 52,53 балла, она занимает текущее 11-е место. Лидирует Софья Самоделкина, исполнившая тройной аксель.

Следующей на лед выйдет Вероника Яметова, она будет закрывать короткую программу.

Произвольная программа у женщин состоится завтра, 26 октября, и начнется в 13:45 по московскому времени.