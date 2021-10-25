Петербургский СКА проигрывает омскому «Авангарду» в одну шайбу после первого периода в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра проходит в подмосковной Балашихе на арене имени Юрия Ляпкина, счет в матче на данный момент 1:0 в пользу омской команды.

Счет в матче открыл Арсений Грицюк на 4-й минуте игры. Авторами результативных передач в этой атаке стали Владимир Жарков и Александр Дергачев. Также у «Авангарда» в самом начале матча была возможность реализовать большинство за нарушение численного состава у соперника, но хозяева этим шансом не воспользовались.

Около 9 минут в конце встречи команды играли без остановки.

Команды проведут на льду еще минимум два периода, прямую трансляцию матча можно найти здесь.