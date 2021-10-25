В Сочи проходит третий этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 25 октября, состоялась короткая программа у женщин, по ее итогам в лидеры вышла Софья Самоделкина.

Ученица Сергея Давыдова включила в свою программу тройной аксель и набрала 75,21 балла. Второе место занимает Софья Муравьева, представляющая группу Евгения Плющенко. Спортсменка исполнила свой прокат безошибочно и набрала 73,33 балла. Замыкает первую тройку Вероника Яметова из Свердловской области с результатом 65,94.

Анастасия Гулякова (62,20) располагается на пятой строчке, она ошиблась на флипе. Софья Самодурова (57,75) допустила аналогичную ошибку на лутце и стала восьмой. Елизавета Нугуманова (52,53) сорвала два из трех прыжковых элемента и стала лишь 12-й.

Произвольная программа у женщин состоится завтра, 26 октября, и начнется в 13:45 по московскому времени.