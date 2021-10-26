В Сочи продолжается третий этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 26 октября, состоится произвольная программа у женщин, начало запланировано на 13:45 по московскому времени.

Открывать соревнования будет Алина Забора, показавшая худший, 15-й результат в короткой программе. Также в первой разминке выступит Елизавета Нугуманова, которая днем ранее сорвала два прыжковых элемента и стала лишь 12-й.

Во вторую группу участниц попала чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, ставшая восьмой в короткой программе. В третьей разминке бороться за медали будут Анастасия Гулякова, Вероника Петеримова, Вероника Яметова, Софья Муравьева и Софья Самоделкина.

Самоделкина вчера вышла в лидеры, исполнив тройной аксель. Муравьева располагается на второй строчке, она показала безупречный прокат.