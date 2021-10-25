Российский теннисист Андрей Рублев высказался о результатах своего выступления на ВТБ Кубке Кремля в Москве, а также своих ожиданиях от турнира St.Petersburg Open.

Слова Рублева прозвучали в эксклюзивном интервью «Матч ТВ».

«Что касается Кубка Кремля, то первый матч, дом, волнение, безумно хочется выиграть. Всё было нормально — 7:5, 6:5, матчбол, но в итоге опять какая-то маленькая деталь», — отметил теннисист, добавив, что в форме ты чувствуешь себя мощно, а когда форму теряешь, то теряешься в момент, когда мяч находится в метре от тебя.

«Самоцель на турнире в Санкт-Петербурге — выложиться по полной. Постараться больше нащупать игру, стараться делать какие-то вещи, стараться свободнее играть, агрессивнее», — сказал Рублев.

Андрей Рублев является первым номером посева St.Petersburg Open.