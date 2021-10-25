Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской представят страну в финальной стадии Кубка Дэвиса.

Турнир будет проходить в период с 25 ноября по 5 декабря. Сборная России будет играть в группе А, где её соперниками станут команды Испании и Эквадора. Всего на турнире выступят 18 национальных сборных.

Напомним, что действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в финале 2019 года одолела Канаду. Команду тогда представляли Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста_Агут, Пабло Карреньо-Буста, Фелисиано Лопес и Марсель Гранольерс.

Российская команда тогда завершила выступление на стадии полуфинала, но тогда в составе не было Даниила Медведева.

Ранее сообщалось, что Медведев и Рублев квалифицировались на Итоговый турнир АТР. Также шансы выступить в Турине сохраняет Карацев.