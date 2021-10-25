Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может до конца года не появиться на поле из-за травмы бедра.

По данным немецкого издания Bild, Холанд получил разрыв мышц бедра. К тренировкам в общей группе нападающий сможет приступить не ранее, чем через 6 недель. Это говорит о том, что нападающий больше не сыграет в 2021 году, пропустит игры против «РБ Лейпцига» и «Баварии» в Бундеслиге, а также против лиссабонского «Спортинга» в Лиге чемпионов.

По словам тренера «Боруссии» Марко Розе, у Холанда повреждено то же самое бедро, что и раньше, но в другом месте.

Напомним, футболист уже пропустил около месяца из-за повреждения бедра, вышел на поле в нескольких матчах, а после игры против «Аякса» в Лиге чемпионов вновь выбыл.