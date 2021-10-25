Петербургский СКА совершил камбек во втором периоде матча против «Авангарда» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра проходит в подмосковной Балашихе, счет на данный момент 3:1 в пользу СКА.

В самом начале второго периода хоккеисты СКА бросились отыгрываться. На 22-й минуте в составе петербургской команды отличился Микко Лехтонен с передач Никиты Гусева и Андрея Кузьменко. Затем на 25-й минуте встречи отличился Марат Хуснутдинов, ему ассистировали Лехтонен и Гусев.

На 27-й минуте в ворота «Авангарда» залетела третья шайба. Результативное действие на свой счет записал Андрей Кузьменко, отличившийся с передач Йоонаса Кемппайнена и Артема Швеца-Рогового.

Команды проведут на льду еще один период, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.