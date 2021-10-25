Петербургский «Зенит» начал продажу футболок, посвященных разгромной победе над московским «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ.

Напомним, сине-бело-голубые на своем поле обыграли «Спартак» со счетом 7:1. В составе победителей по голу забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин, дублями отметились Сердар Азмун и Андрей Мостовой. У москвичей единственный мяч на счету Куинси Промеса.

В клубном магазине «Зенита» появились мужские футболки с принтом, выполненном в минималистичном стиле. На груди крупно напечатан счет матча, а вместо эмблем команд нарисованы голубой треугольник и красный ромб.

После 12 туров РПЛ «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 26 очков. «Спартак» с 17 баллами идет на седьмом месте.