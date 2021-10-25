Серебряный призер Олимпийских игр-1996 по художественной гимнастике, телеведущая Яна Батыршина высказалась о грядущем чемпионате мира по художественной гимнастике и выступлении на турнире россиянок.

В интервью порталу «Газета.ру» Батыршина отметила, что рада тому, что Дина и Арина Аверины едут на ЧМ.

«После Олимпиады они собирались чуть ли не завершать карьеру, но Ирина Винер-Усманова сказала, что нельзя заканчивать на такой ноте, им надо возвращаться», — отметила Батыршина, добавив, что сейчас гимнастки находятся в великолепной форме.

«Я видела их выступление в Москве перед чемпионатом мира. И то, как они выступили, — восторг! Кажется, они даже в лучшей форме, чем были перед Олимпиадой», — сказала Батыршина.

Напомним, чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в Китакюсю, Япония.