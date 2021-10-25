Егор Яцык, тренер российского теннисиста Аслана Карацева, рассказал, как несколько лет назад его подопечный хотел завершить карьеру.

Еще до сотрудничества с Яцыком Карацев входил в топ-150 мирового рейтинга, но получил тяжелую травму и опустился до топ-500. По словам тренера, спортсмену пришлось заново учиться играть в теннис, не имея никакой уверенности и находясь в плохой физической форме.

«А ещё давили возраст, отсутствие денег. Я всегда говорил Аслану, что нужно выстрелить на одном крупном турнире, тогда начнется подъём. Но он не всегда в это верил. Ещё чуть более двух лет назад он хотел закончить с теннисом. Говорил, что ничего не получается», — приводят слова Яцыка «Известия».

Яцык рассказал, что Карацеву пришлось сняться с серии турниров в США и улететь домой, потому что он находился в подавленном состоянии. В конце 2019 года спортсмен проиграл десять матчей подряд и выбрался из психологической ямы только через два месяца.

«А когда я говорил про цель попасть в топ-20, над нами многие смеялись. Но я знал, что его успех на Australian Open-2021 — точно не предел, Аслан может добиться большего», — сказал Яцык.

Напомним, что на Открытом чемпионате Австралии Карацев добрался до полуфинала, а на Олимпийских играх взял серебро в миксте вместе с Еленой Весниной. На прошлой неделе россиянин стал победителем ВТБ Кубка Кремля. Он сохраняет математические шансы на попадание на Итоговый турнир АТР.