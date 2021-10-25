Российский голкипер хоккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин был признан третьей звездой игровой недели НХЛ.

Информация об этом появилась на официальном сайте НХЛ. Хоккеист сумел отразить 97 процентов бросков, а также оформил два шатаута в матчах против «Аризоны Койотс» и «Вегас Голден Найтс». Первый матч «Айлендерс» выиграли со счетом 3:0, второй — со счетом 2:0. В игре против «Вегаса» Сорокин отразил 42 броска.

Первой звездой недели признали нападающего «Виннипег Джетс» Кайла Коннора: он набрал в трех играх 8 очков, забросив пять шайб и сделав три результативных передачи.

Второй звездой недели выбрали форварда «Эдмонтон Ойлерс» Коннора Макдэвида. Он также набрал 6 очков, сделав пять передач и забросив три шайбы.