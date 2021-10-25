Серебряный призер Олимпийских игр Сергей Шахрай поделился мнением о новом платье Александры Трусовой для произвольной программы.

Напомним, спортсменка выступает под музыку из фильма «Круэлла». Её новое платье выполнено в черном цвете с дизайном в виде газеты, что является отсылкой к сцене из фильма, где героиня вылезает из мусоропровода. На «газете» по просьбе Трусовой написаны имена ее собак.

«Все ополчились на новое платье Александры Трусовой. Конечно, лучше на него посмотреть в реальности, а не по телевизору. Но мне платье понравилось. Оно добавило Саше новые краски, придало изюминку и оригинальность», — приводит слова Шахрая «Советский спорт».

Трусова выиграла этап Гран-при в США, где выступала с травмой ноги. Она исполнила два чистых проката, а в произвольной программе прыгнула четверной лутц.