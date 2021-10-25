Российская футболистка, нападающая команды «Звезда-2005» Олеся Курочкина забила рекордный гол в матче 23-го тура женской Суперлиги против красноярского «Енисея».

Как сообщается на официальном сайте РФС, спортсменке удалось открыть счет в матче на 9,31 секунде. Этот гол, как утверждает официальный телеграм-канал РФС, стал не только самым быстрым за всю историю существования турнира, но также и самым быстрым в мировом профессиональном женском футболе.

Игра «Звезды-2005» с «Енисеем» завершилась со счетом 2:1 в пользу пермской команды. Олесе Курочкиной сейчас 38 лет, за пермский клуб она выступает с 2007 года.

Сейчас «Звезда-2005» находится на 4-м месте в турнирной таблице Суперлиги, в следующем туре команда сыграет против «Ростова», матч запланирован на 30-е октября.