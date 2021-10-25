Российский фигурист Алексей Ерохов безупречно исполнил короткую программу на третьем этапе Кубка страны в Сочи.

Спортсмен начал свой прокат с каскада из четверного сальхова и тройного тулупа, затем прыгнул четверной тулуп и тройной аксель. Судьи оценили его выступление на 97,54 балла, Алексей вышел на текущее первое место.

Вторую строчку в данный момент занимает Илья Яблоков с результатом 95,98 балла. Оба спортсмена тренируются в группе Виктории Буцаевой. Третьим идет Артем Ковалев (84,21) из академии Александра Волкова.

Впереди выступление третьей группы участников.