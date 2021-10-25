Петербургский СКА обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась в Балашихе на арене имени Юрия Ляпкина и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Первый период остался за «Авангардом»: в составе омской команды отличился Арсений Грицюк.

Во втором периоде СКА совершил рывок и вышел вперед: поочередно в составе петербургской команды шайбы забросили Микко Лехтонен, Марат Хуснутдинов и Андрей Кузьменко.

В третьем периоде СКА только увеличил преимущество. В составе петербургских армейцев отличился Валентин Зыков, а дубль в игре оформил Андрей Кузьменко.

Команда Валерия Брагина продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» пока остается на 6-й строчке на Востоке.