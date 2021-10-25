Российский нападающий Александр Волков продолжит карьеру в петербургском СКА, сообщает Sport24.

Ранее 24-летний игрок выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Анахайм Дакс», однако клуб выставил его на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Напомним, что в НХЛ Волков завоевал Кубок Стэнли в составе «Тампы Бэй-Лайтнинг» в 2020 году. В «Анахайм» россиянин перебрался в результате обмена в марте, в составе «Дакс» провел 18 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков. В текущем сезоне хоккеист выступал в АХЛ.

До переезда в Северную Америку Волков уже играл в системе СКА за клубы «СКА-1946», «СКА-Варяги» и «СКА-Нева».