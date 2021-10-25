Российский боец UFC, экс-чемпион промоушена Петр Ян выступил за лишение Алджамейна Стерлинга чемпионского пояса в легчайшей весовой категории.

Слова Яна цитирует BJPenn. По мнению россиянина, он должен драться с Кори Сэндхагеном за вакантный титул, поскольку нет никакой необходимости во введении временного пояса.

«Стерлинг сразу знал, что не будет драться в октябре, но с апреля он говорил, что будет, поэтому они не лишили его титула. Он подписал контракт на бой, но не собирался на него выходить», — сказал Ян.

Напомним, в марте 2021 года Петр Ян лишился чемпионского пояса UFC, нанеся запрещенный удар своему сопернику Алджамейну Стерлингу. После этого спортсмены должны были встретиться в бою-реванше, но Стерлинг снялся из-за травмы.