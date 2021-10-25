Трехкратная чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о победе россиянки Александры Трусовой на этапе Гран-при в США.

Слова Родниной цитирует портал РИА Новости.

«Это один из этапов кубка мира. Называть это каким-то колоссальным успехом я не могу. Успех – это чемпионат страны, чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры», — сказала Роднина, отметив, что нужно подождать хотя бы до чемпионата России, когда будут определяться кандидаты в сборную страны, которая отправится на чемпиона Европы.

«По его результатам будет формироваться команда, которая поедет на Олимпийские игры. Давайте хотя бы дождемся», – сказала Роднина.

Напомним, на этапе Гран-при в США Александра Трусова с одним четверным заняла первое место, Дарья Усачева стала второй, Ксения Синицына — пятой.