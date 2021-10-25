Российский фигурист, чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Сочи.

В своей короткой программе ученик Виктории Буцаевой сделал четверной тулуп, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом и тройной аксель. В сумме за прокат фигурист получил 97,54 балла.

На втором месте пока идет еще один фигурист из группы Буцаевой Илья Яблоков. Он набрал 95,98 балла за прокат с четверным риттбергером, каскадом из четверного и тройного тулупов, а также тройным акселем.

На третьем месте после короткой программы расположился фигурист из школы «Самбо-70», отделения «Конек Чайковской» Роман Савосин. Спортсмен набрал за прокат 87,41 балла, получив один балл штрафа.

Произвольные программы мужчины покажут завтра, 26 октября. Начало выступлений назначено на 16:35 по московскому времени.